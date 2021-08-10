ЮУАЭС отключила на ремонт первый энергоблок

ЮУАЭС отключила на ремонт первый энергоблок

Первый энергоблок Южно-Украинской атомной электростанции 9 августа в 02:00 был отключен от энергосистемы Украины для проведения планового ремонта с перегрузкой топлива.

Как сообщает пресс-служба АЭС, ремонтные работы продлятся 104 суток.

Отмечается, что в реакторном отделении запланирован капитальный ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, эксплуатационным контролем металла и техническим освидетельствованием корпуса, а также измерением твердости металла элементов.

Кроме того ожидается капремонт с проведением эксплуатационного контроля металла главной запорной задвижки, парогенератора №3, главного циркуляционного насоса №2, компенсатора давления, теплообменников аварийного расхолаживания первой системы безопасности.

Запланировано также обследование технического состояния корпусов арматуры для выполнения мероприятий по обоснованию возможности дальнейшей эксплуатации энергоблока №1 в период долгосрочного использования и ряд других работ.

В пресс-службе подчеркнули, что на утро 9 августа второй и третий энергоблоки Южно-Украинской АЭС работают в заданном режиме без замечаний. Радиационный фон на промышленной площадке Южно-Украинской АЭС находится на уровне естественных фоновых значений. Выбросы и сбросы радиоактивных веществ в окружающую среду не превышают установленных допустимых показателей.

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