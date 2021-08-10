Власти Японии ожидают роста производства и экспорта стали

В течение июля-сентября 2021 года металлургические предприятия Японии выплавят порядка 24,67 млн. тонн стали - на 1,3% больше к предыдущему кварталу, сообщает Mysteel со ссылкой на прогноз японского министерства экономики, торговли и промышленности.



Ранее в министерстве заявили, что общий стальной спрос по итогам июля-сентября ожидается на уровне 21,75 млн. тонн (в предыдущем квартале - 20,28 млн. тонн) - на 17% больше в годовом сопоставлении.



Стальной экспорт прогнозируется на уровне 7,35 млн. тонн - на 26,7% больше год к году и на 11,3% к апрелю-июню.

