Нацбанк вводит в обращение памятную монету к 30-летию независимости Украины

Пятигривневая монета выходит в обращение 10 августа.

Национальный банк с 10 августа вводит в обращение памятную монету "К 30-летию независимости Украины" номиналом 5 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

На аверсе монеты размещена композиция, символизирующая Украину, - бескрайние поля в виде стилизованных орнаментов, над которыми летят аисты - один из символов Украины, на фоне которой вверху малый Государственный Герб Украины, надписи: Украина (справа полукругом), 2021 (слева от герба ), номинал монеты - 5 гривен (внизу полукругом) логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка Украины (слева).

На реверсе монеты изображена цветная вышитая лента (использована тампопечать), которая символизирует код нации и напоминает ДНК, которая является материальным носителем генетической информации.

Полукругом размещены надписи: 30 лет (вверху слева на матовом фоне) независимости Украины (справа на зеркальном фоне).

Монета изготовлена из нейзильбера. Ее тираж 50 тыс. шт.

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