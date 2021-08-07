На Киевщине разоблачили контрафакт люксовых брендов, которые сбывали по ценам оригиналов

"Туфли за 500$, ремни за 300$ и 16 шкур крокодила: украинцы были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс".

Фото: Facebook-страница Андрея Небытова

На Киевщине разоблачили цех, производивший контрафактный товар под марками товаров элитных мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров, таких как "Hermes", "Stefano Ricci" и "Zilli".

Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Товары сбывали по ценам оригиналов в магазинах на территории Киева и области, а также онлайн.

"Туфли за 500$, ремни за 300$ и 16 шкур крокодила. Украинские поклонники элитных мировых брендов были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс, на самом деле надевали контрафакт из подпольных отечественных ателье", - написал Небытов.

Во время обысков у злоумышленников изъяли поддельную обувь, сумки, кепки, ремни, а также гарнитуру с поддельной маркировкой иностранных брендов, мастер-формы для создания логотипов, инструкции по пошиву контрафакта и даже брендовую упаковку.

"Словом, мошенники позаботились, чтобы у покупателей не возникало никаких сомнений в подлинности изделий. Сейчас подпольное "лакшери" производство ликвидировано, а его организаторы будут нести ответственность", - добавил полицейский.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Facebook-cтраница Андрея Небытова

Фото: Facebook-cтраница Андрея Небытова

Фото: Facebook-cтраница Андрея Небытова

Напомним, в 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
В Южной Корее закроют 11 криптовалютных биржВ Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
ГФС пришла с обысками на предприятие по делу о контрафактных сигаретах
Агрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – МагомедовАгрохолдинги получают сверхприбыли, спекулируя ценами на продукты – Магомедов
АМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропускаАМКУ заинтересовался ценами на экспресс-тесты COVID-19 в пунктах пропуска
Зеленский подписал закон «О платежных услугах»: 4 главных изменения, которые ждут украинцевЗеленский подписал закон «О платежных услугах»: 4 главных изменения, которые ждут украинцев
На Волыни разоблачили подпольные цеха, оборудование на 1 млн грн и ликвидировали канал сбыта янтаря в ОАЭНа Волыни разоблачили подпольные цеха, оборудование на 1 млн грн и ликвидировали канал сбыта янтаря в ОАЭ
Ранние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценамРанние арбузы продаются на рынках Украины по рекордным ценам
В Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривенВ Днепре разоблачили 10 подпольных казино с оборотом более миллиона гривен
Банковские платежи приравняли к услугам, за которые придется платитьБанковские платежи приравняли к услугам, за которые придется платить
В Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды прокатаВ Аргентине ввели референтные цены на некоторые виды проката
Суд вернул государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционеСуд вернул государству 14 зданий Нацкинематеки, которые незаконно продали на аукционе
Последние новости
Подгружаем последние новости