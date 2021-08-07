На Киевщине разоблачили контрафакт люксовых брендов, которые сбывали по ценам оригиналов

"Туфли за 500$, ремни за 300$ и 16 шкур крокодила: украинцы были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс".

Фото: Facebook-страница Андрея Небытова

На Киевщине разоблачили цех, производивший контрафактный товар под марками товаров элитных мировых брендов одежды, обуви и аксессуаров, таких как "Hermes", "Stefano Ricci" и "Zilli".

Об этом сообщил руководитель полиции Киевщины Андрей Небытов.

Товары сбывали по ценам оригиналов в магазинах на территории Киева и области, а также онлайн.

"Туфли за 500$, ремни за 300$ и 16 шкур крокодила. Украинские поклонники элитных мировых брендов были убеждены, что покупают итальянский и французский люкс, на самом деле надевали контрафакт из подпольных отечественных ателье", - написал Небытов.

Во время обысков у злоумышленников изъяли поддельную обувь, сумки, кепки, ремни, а также гарнитуру с поддельной маркировкой иностранных брендов, мастер-формы для создания логотипов, инструкции по пошиву контрафакта и даже брендовую упаковку.

"Словом, мошенники позаботились, чтобы у покупателей не возникало никаких сомнений в подлинности изделий. Сейчас подпольное "лакшери" производство ликвидировано, а его организаторы будут нести ответственность", - добавил полицейский.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

Фото: Facebook-cтраница Андрея Небытова

Фото: Facebook-cтраница Андрея Небытова

Фото: Facebook-cтраница Андрея Небытова

Напомним, в 2019 году Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Таможенный кодекс Украины относительно защиты прав интеллектуальной собственности при перемещении товаров через таможенную границу".