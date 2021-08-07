Американский регулятор вынес первый штраф за незарегистрированную торговлю криптоактивами

Американская Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) впервые выдвинула обвинения против работников индустрии децентрализованных финансов. Двое сотрудников частной компании незаконным порядком продали ценных активов на $30 млн в незарегистрированных предложениях.

Источник: theverge.com

Согласно версии SEC, двое сотрудников компании Blockchain Credit Partners систематически реализовывали криптовалютные активы посредством блокчейна Ethereum, преднамеренно вводя инвесторов в заблуждение относительно прибыльности компании. В ходе деятельности приобретались криптовалюты, используя цифровые активы Ether. Далее компания пообещала выплатить инвесторам прибыль в размере более 6 %, а средства в дальнейшем направить на «физические» инвестиции, такие как автокредиты, чтобы получить дополнительный доход. В ходе расследования SEC было установлено, что обещанные «физические» инвестиции не смогут принести установленного дохода.

Глава Отдела правоприменения SEC Гурбир Грювал (Gurbir S. Grewal) заявил: «Полное и честное раскрытие информации остаётся краеугольным камнем нашего законодательства в сфере ценных бумаг — вне зависимости от того, какие технологии используются при предложении и реализации этих активов. Это позволяет инвесторам принимать информированные решения и не даёт продавцам вводить общественность в заблуждение относительно деловых операций».

Правительство США в настоящий момент рассматривает различные варианты регулирования рынка цифровых активов. Глава SEC предложил расширить полномочия ведомства для дополнительного регулирования сферы децентрализованных финансов, однако получил отказ от Конгресса. Вместо этого парламентарии в настоящий момент прорабатывают законопроект, предусматривающий дополнительное налогообложение цифровых активов. В текущей формулировке документ обязывает криптовалютных брокеров вносить все транзакции в налоговые декларации.



