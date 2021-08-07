ГФС пришла с обысками на предприятие по делу о контрафактных сигаретах

Государственная фискальная служба Украины (ГФС) проводит обыски на предприятии, которое осуществляло изготовление и сбыт контрафактных табачных изделий.

Об этом сообщает пресс-служба ГФС.

Отмечается, что предприятие, которое производит табачные изделия, подозревается в умышленном уклонении от уплаты налогов.

"Установлено, что должностные лица одного из крупнейших производителей табачных изделий, реализуемых на территории Украины, документально оформляли реализацию сигарет на предприятия, имеющие признаки рискованности. В дальнейшем указанные сигареты без марок акцизного налога реализовывались на территории Украины за наличные средства, без соответствующего отражения проведения операций в бухгалтерском и налоговом учете", - говорится в сообщении.

В ГФС отмечают, что продукция данного производителя, без марок акцизного налога, неоднократно изымалась сотрудниками ГФС при обысках складских помещений, местах реализации контрафакта и пограничной полосе.

Следователи проводят 9 санкционированных судом обысков в складских и офисных помещениях в Запорожской и Днепропетровской областях, с целью документирования преступной схемы и получения доказательств. В ходе проведения указанных обысков обнаружены, и рассматривается вопрос об изъятии, первичные финансово-хозяйственные документы, черновые записи, специальное оборудование, более 90 тонн табака и табачных изделий без марок акцизного налога.

Напомним, накануне сотрудники Государственной фискальной службы провели обыски в КО "Киевзеленстрой" в рамках досудебного расследования в уклонении от уплаты налогов.