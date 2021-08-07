Советник Зеленского рассказал, куда направят $2,7 млрд помощи от МВФ

Он обещает, что деньги направят не на текущее потребление.

Советник Зеленского рассказал, куда направят $2,7 млрд помощи от МВФ
Олег Устенко
Фото: Макс Требухов

Часть помощи в размере $2,7 млрд от Международного валютного фонда может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ. Использовать всю сумму планируют за несколько лет.

Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олег Устенко, передает “РБК-Украина”.

"Сейчас дискуссия продолжается. Но как я понимаю ситуацию, часть этих средств может быть заведена в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - заявил Устенко в эфире "Украина 24".

Он заверил, что деньги направят не на текущее потребление, а на стимулирование экономического развития страны в средней и долгосрочной перспективе.

Напомним, 3 августа Международный валютный фонд объявил о выделении из резервных активов рекордных 650 млрд долларов США. Украина из этих средств должна получить $2,7 млрд.

Эти средства государство получит "безусловно и бесплатно".

Деньги от МВФ в Украину должны поступить 23 августа.

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