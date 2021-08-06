Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках

Национальный банк Украины направил во все финучреждения страны новые рекомендации, которые коснутся абсолютно всех украинцев. Согласно новым правилам, граждане Украины обязаны сообщать полную информацию о своих ежемесячных доходах и об уровне благосостояния.

В Украине кардинально изменили правила обслуживания клиентов в банках

Скрыть даже мизерные доходы от государства украинцам становится все сложнее и сложнее. Теперь, согласно требованиям НБУ, при открытии счета и во время повторной актуализации данных банки будут требовать указать прогнозируемый объем денежных операций.

Нацбанк разослал всем украинским банкам новое специальное требование для более детального осуществления финансового мониторинга. Так, в письме №25-0006/64010 содержатся измененные указания “Об осуществлении надлежащей проверки клиентов”.

Нацбанк обязал финучреждения внести в анкеты, которые заполняют клиенты при открытии счета и обновлении документов, пункт с указанием будущего объема операций. То есть, человек должен будет указать примерную общую сумму денежных операций, сколько он получит денег и сколько потратит в течение календарного месяца. При этом, НБУ требует, чтобы банки отказались от широких оценочных диапазонов, к примеру, в анкете нельзя будет указать сумму транзакций от 5000 до 20000 гривен. Сумму нужно указывать максимально точную.

В Украине кардинально изменили правила обслуживания клиентов в банках

В то же время, хоть НБУ и уточняет, что указанная каждым клиентом конкретная сумма будет приблизительной, но в случае ее превышения включится финмониторинг и банковский счет будет заблокирован. В зависимости от установленных каждым конкретным банком правил сумма превышающая указанный "потолок" может варьироваться от 1 000 до 5000 гривен.

Кроме того, по требованию НБУ банки должны будут собирать максимум информации об имуществе своих клиентов, включая наличие недвижимости, земельных участков, авто, ценных бумаг и т.п. В подразделении финмониторинга уверяют, что такая практика позволит в будущем сократить количество блокировок банковских счетов, поскольку банк будет иметь представление о финансовых возможностях клиента.


Шевченко Лилия, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
В Южной Корее закроют 11 криптовалютных биржВ Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
JPMorgan запустил собственный биткоин-фонд для богатых клиентовJPMorgan запустил собственный биткоин-фонд для богатых клиентов
Нацбанк прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти несколько лет подрядНацбанк прогнозирует, что тарифы на электроэнергию для населения будут расти несколько лет подряд
Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»Нацбанк аннулировал лицензию «Триолан.Мани»
Нацбанк оценил потери ВВП от весенних локдауновНацбанк оценил потери ВВП от весенних локдаунов
Нацбанк выиграл суд по делу банка "Киевская Русь"Нацбанк выиграл суд по делу банка "Киевская Русь"
Нацбанк отсудил Белоцерковскую ТЭЦ у ЖевагоНацбанк отсудил Белоцерковскую ТЭЦ у Жеваго
В Украине заработала система автоматического ареста счетов должников в банкахВ Украине заработала система автоматического ареста счетов должников в банках
Энергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукцииЭнергомашспецсталь отправила заказчикам 1 782 тонны готовой металлопродукции
Нацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $26 миллионовНацбанк на прошлой неделе купил на межбанке $26 миллионов
Нацбанк разрешил покупать валюту в платежных терминалахНацбанк разрешил покупать валюту в платежных терминалах
Последние новости
Подгружаем последние новости