Нацбанк изменил правила обслуживания клиентов в банках

Национальный банк Украины направил во все финучреждения страны новые рекомендации, которые коснутся абсолютно всех украинцев. Согласно новым правилам, граждане Украины обязаны сообщать полную информацию о своих ежемесячных доходах и об уровне благосостояния.

Скрыть даже мизерные доходы от государства украинцам становится все сложнее и сложнее. Теперь, согласно требованиям НБУ, при открытии счета и во время повторной актуализации данных банки будут требовать указать прогнозируемый объем денежных операций.

Нацбанк разослал всем украинским банкам новое специальное требование для более детального осуществления финансового мониторинга. Так, в письме №25-0006/64010 содержатся измененные указания “Об осуществлении надлежащей проверки клиентов”.

Нацбанк обязал финучреждения внести в анкеты, которые заполняют клиенты при открытии счета и обновлении документов, пункт с указанием будущего объема операций. То есть, человек должен будет указать примерную общую сумму денежных операций, сколько он получит денег и сколько потратит в течение календарного месяца. При этом, НБУ требует, чтобы банки отказались от широких оценочных диапазонов, к примеру, в анкете нельзя будет указать сумму транзакций от 5000 до 20000 гривен. Сумму нужно указывать максимально точную.

В то же время, хоть НБУ и уточняет, что указанная каждым клиентом конкретная сумма будет приблизительной, но в случае ее превышения включится финмониторинг и банковский счет будет заблокирован. В зависимости от установленных каждым конкретным банком правил сумма превышающая указанный "потолок" может варьироваться от 1 000 до 5000 гривен.

Кроме того, по требованию НБУ банки должны будут собирать максимум информации об имуществе своих клиентов, включая наличие недвижимости, земельных участков, авто, ценных бумаг и т.п. В подразделении финмониторинга уверяют, что такая практика позволит в будущем сократить количество блокировок банковских счетов, поскольку банк будет иметь представление о финансовых возможностях клиента.