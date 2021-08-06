Страны АСЕАН непрерывно наращивают выплавку стали

Как сообщает Yieh.com, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) недавно начала очередную волну расширения мощностей по производству стали, в рамках которой Малайзия инициировала инженерный проект по созданию новых производственных мощностей.



Официальные лица Малайзии заявили, что, согласно прогнозам, в новый сталелитейный завод будет инвестировано около $3,269 млрд., он будет запущен к концу 2024 года с годовой производственной мощностью горячекатаного плоского проката 5 млн тонн.



Кроме того, в начале 2022 года планируется начать строительство завода Dung Quat, входящего в состав вьетнамской Hoa Phat Group, который будет производить 5,6 млн тонн плоского проката в год.



Dexin Steel Indonesia также планирует увеличить годовой объем производства чугуна и стали до 6 млн тонн и 7 млн ??тонн в первой половине 2022 года соответственно.



