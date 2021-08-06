Страны АСЕАН непрерывно наращивают выплавку стали

Страны АСЕАН непрерывно наращивают выплавку стали

Как сообщает Yieh.com, Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) недавно начала очередную волну расширения мощностей по производству стали, в рамках которой Малайзия инициировала инженерный проект по созданию новых производственных мощностей.

Официальные лица Малайзии заявили, что, согласно прогнозам, в новый сталелитейный завод будет инвестировано около $3,269 млрд., он будет запущен к концу 2024 года с годовой производственной мощностью горячекатаного плоского проката 5 млн тонн.

Кроме того, в начале 2022 года планируется начать строительство завода Dung Quat, входящего в состав вьетнамской Hoa Phat Group, который будет производить 5,6 млн тонн плоского проката в год.

Dexin Steel Indonesia также планирует увеличить годовой объем производства чугуна и стали до 6 млн тонн и 7 млн ??тонн в первой половине 2022 года соответственно.

МинПром по материалам МеталлТорг

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиардаSoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции выплавка стали упала на 18%В Турции выплавка стали упала на 18%
В Бразилии пересмотрели прогнозы по выплавке стали в сторону повышенияВ Бразилии пересмотрели прогнозы по выплавке стали в сторону повышения
Недельная выплавка стали в США увеличилась на 39%Недельная выплавка стали в США увеличилась на 39%
Ведущие китайские металлургические предприятия снизили выплавку сталиВедущие китайские металлургические предприятия снизили выплавку стали
В конце июля китайские металлурги сократили выплавку сталиВ конце июля китайские металлурги сократили выплавку стали
Тайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициямиТайваньские компании стали возвращаться на родину из Китая с миллиардными инвестициями
Днепровский металлургический завод нарастил выплавку чугуна на 32%Днепровский металлургический завод нарастил выплавку чугуна на 32%
В I полугодии Турция резко увеличила экспорт сталиВ I полугодии Турция резко увеличила экспорт стали
Евраз снизил выплавку стали за полгодаЕвраз снизил выплавку стали за полгода
Запорожсталь нарастила выплавку стали и выпуск прокатаЗапорожсталь нарастила выплавку стали и выпуск проката
Последние новости
Подгружаем последние новости