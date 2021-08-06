ВостГОК получил от Энергоатома 30 млн грн на погашение долгов за энергию

ВостГОК получил от Энергоатома 30 млн грн на погашение долгов за энергию

5 августа на счета государственного предприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат" поступили средства от НАЭК "Энергоатом" в сумме 30 млн гривен для погашения долгов за электропотребление. По словам пресс-службы ВостГОК, средства были направлены компаниям - поставщикам электроэнергии.

В течение последних двух недель очень остро стоял вопрос с энергообеспечением предприятия. Все вспомогательные подразделения Желтоводской площадки более недели были отключены от электроэнергии.

5 августа была реальная угроза полного отключения комбината, в том числе уранодобывающих шахт и заводов. Первые смены "Ингульской", "Смолинской", "Новоконстантиновской" не спустились в шахты. Предприятие, которое дает работу почти 5000 украинцев, начали готовить к переводу в режим простоя.

Администрация ГП "ВостГОК" вела многочисленные переговоры с Минэнерго, руководством НАЭК "Энергоатом" по безотлагательному перечислению средств для решения данной ситуации и избегания негативных последствий остановки уранодобывающего и перерабатывающего производств.

На сегодня отключение основных производственных площадок от энергообеспечения не допущено.

МинПром по материалам Металлургпром

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