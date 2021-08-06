В Минцифры анонсировали легализацию расчетов криптовалютой

Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению.

Украина готовится узаконить криптоактивы и виртуальную гривну. Соответствующий законопроект уже готовится в парламенте ко второму чтению.

Об этом заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков заявил в интервью "Минфина".

"Владельцы криптовалюты получат ряд преимуществ. Благодаря тому, что появится законодательное регулирование этой сферы, они, как минимум, смогут защитить свое состояние в виртуальных активах, если что-то случится", - рассказал он.

"В нашем законопроекте четко прописано, что криптовалюта не является средством платежа, однако допустимы операции эквайринга. Сегодня законодательство в Украине так же не позволяет рассчитываться долларами, но долларовой картой можно спокойно оплачивать покупки. При оплате происходит мгновенная конвертация валют. Законопроект "О виртуальных активах" предполагает, что компании смогут предоставлять услуги для таких переходов. Поэтому в Украине вполне легально можно будет рассчитываться криптовалютой, но через посредника",- добавил Борняков.

По его словам, с увеличением количества людей, которые рассчитываются криптовалютой, увеличением объема операций, будет снижаться стоимость транзакций.

Ранее НБУ определил три возможных варианта использования электронной гривны. Наиболее перспективным Нацбанк считает ее использование для розничных безналичных платежей.

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