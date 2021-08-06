Thyssenkrupp продает еще одно свое подразделение

Thyssenkrupp продает еще одно свое подразделение

Концерн Thyssenkrupp в четверг заявил о своем согласии продать подразделение инфраструктурного бизнеса немецкой инвестиционной компании FMC Beteiligungs KG за нераскрытую сумму, что стало второй сделкой за последнюю неделю по продаже активов, которые немецкий конгломерат объявил непрофильными.

Сделка требует одобрения контроля регулятора ЕС и одобрения наблюдательного совета самой thyssenkrupp AG. Сделка, которая, как ожидается, будет закрыта во второй половине года, состоится через несколько дней после того, как Thyssenkrupp продал свой бизнес горнодобывающего оборудования датской FLSmidth.

Оба подразделения входят в состав подразделения Thyssenkrupp Multi Tracks, состоящего из предприятий, которые группа компаний хочет продать, реструктурировать или закрыть, чтобы сосредоточиться на своих наиболее прибыльных подразделениях.

"После успешной продажи инфраструктурного бизнеса мы делаем следующий шаг в улучшении портфеля Multi Tracks и вносим дальнейший вклад в трансформацию Thyssenkrupp", - сказал Фолькмар Динстул, исполнительный директор Thyssenkrupp Multi Tracks. - Высокий интерес к покупкам подчеркивает лидирующий портфель продуктов и услуг Infrastructure, а также возможности и опыт ее сотрудников".

В Thyssenkrupp Infrastructure работает около 480 человек, а в 2019/2020 финансовом году выручка составила 140 миллионов евро (166 миллионов долларов), включая продукцию для защиты от наводнений и оборудования для забивки свай, а также системы бурения и строительных лесов.

Последним в пакете Multi Tracks остается итальянское подразделение Thyssenkrupp по производству нержавеющей стали AST. На прошлой неделе концерн заявил, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями завода.

МинПром по материалам Металлургпром

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