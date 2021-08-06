Украинцы меняют валюту с рекордными показателями

Объем продажи населением валюты в июле 2021 года вырос до $2,07 млрд (в эквиваленте), тогда как покупка увеличилась до $1,78 млрд. Согласно данным Национального банка Украины (НБУ) оба этих значения являются рекордными за время ведения соответствующей статистики.



При этом продажа безналичной валюты населением в июле составила $378,8 млн, а покупка – $325,89 млн.



Таким образом, с учетом безналичных операций, чистая продажа валюты населением в июле превысила покупку на $340,57 млн.



В целом в январе-июле 2021 года физлица продали валюты на $2,03 млрд больше, чем купили.



Напомним, по итогам 2020 года объем продажи ($15,95 млрд) наличной валюты преобладал над объемом покупки ($14,85 млрд), разница между которыми составила $1,1 млрд.



