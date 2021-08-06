Пожар на заводе Газпрома заставил цену на газ в Европе подняться выше 540 долл.

Цена газа в Европе с открытием торгов в пятницу взяла курс к новым высотам по мере понимания масштабов аварии на производстве "Газпрома".



На бирже ICE Futures ближайший в споту фьючерс на контракт на газовом хабе TTF подскочил до 44,4 евро за тысячу кВт.ч - это $543 за тысячу кубометров. Днем ранее торги закрылись на уровне $525.



Как сообщалось, в четверг ночью произошло возгорание на установке деэтанизации конденсата первой очереди Уренгойского завода по подготовке конденсата к транспортировке. Была приостановлена поставка нефтегазоконденсатной смеси на Сургутский завод по стабилизации конденсата.



Завод по подготовке конденсата к транспорту - крупнейшее предприятие по переработке углеводородного сырья - расположен недалеко от Нового Уренгоя. Он является частью Уренгойского газодобывающего комплекса, обеспечивающего прием и переработку нестабильного газового конденсата крупнейших месторождений Надым-Пур-Тазовского региона.



В четверг ближе к вечеру последствия аварии стали заметны за пределами РоSSии - началось снижение поставок газа по магистрали "Ямал-Европа" (проходит через Белоруссию и Польшу). Они сократились с 2,1 млн куб. м в час в начале дня до 1 млн куб. м. С началом новых газовых суток поставки выросли до 1,5 млн куб. м. Однако рано трактовать это как увеличение - пока текущий уровень соответствует показателю среднесуточных поставок за предыдущий день.



Поставки газа по магистрали "Северный поток" и через Украину сохраняются в прежнем объеме.



