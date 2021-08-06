Банки заработали 71 миллион на системе BankID НБУ

За первый год коммерческого использования Системы BankID НБУ абоненты-идентификаторы получили от абонентов — поставщиков услуг доход в размере 71 млн грн. Об этом сообщили в НБУ.

Банки заработали 71 миллион на системе BankID НБУ (инфографика)
Фото: epravda.com.ua

Показатели системы

Показатели системы достигли максимума во II квартале 2021: 5,2 млн идентификаций и 34,1 млн грн дохода банков.

Ежедневно с использованием Системы BankID НБУ осуществляется почти 60 тысяч успешных электронных дистанционных идентификаций пользователей.

99% клиентов украинских банков могут воспользоваться услугой удаленной идентификации и верификации с помощью Системы BankID НБУ.

Напомним

Коммерческая модель Системы BankID НБУ внедрена в июле 2020 года. Она позволяет банкам-идентификаторам получать плату от абонентов — поставщиков банковских, финансовых или коммерческих услуг за каждую успешную идентификацию. Административные и государственные услуги в системе не тарифицируются.

Сейчас Система BankID НБУ насчитывает 36 абонентов-идентификаторов и 75 абонентов — поставщиков услуг (из них 8 банков, предоставляющих банковские услуги).

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