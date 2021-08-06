Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен

Министерство финансов снизило за прошлый месяц прогноз выплат по госдолгу 2021 на 1,2 млрд грн — до 601,3 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные министерства состоянию на начало августа, сообщает Интерфакс-Украина.

Минфин снизил прогноз выплат по госдолгу на 1,2 миллиарда гривен
Фото: bankruptcy-ua.com

Согласно им, прогноз выплат 2022 года увеличен за месяц почти на 14,5 млрд грн — до 420,770 млрд грн.

При этом прогноз выплат в июле-сентябре-2021 снижен на 1,74 млрд грн — до 170,71 млрд грн, в октябре-декабре повышен на 0,52 млрд грн — до 125,61 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь — 104,9 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Прогноз выплат по внутреннему долгу на 2021 за июль практически не изменился и составляет 443,11 млрд грн. В третьем квартале 2021 выплаты по внутреннему долгу должны составлять 83,78 млрд грн, в четвертом — 107,82 млрд грн, говорится на сайте Минфина.

Напомним

По состоянию на конец марта 2021 года совокупный государственный и гарантированный госдолг Украины в эквиваленте в национальной валюте составил 2,28 млрд грн ($90,17 млн).

31 мая Украина осуществила первую выплату по государственным деривативам (ВВП-варранты, VRI), выпущенным в рамках реструктуризации госдолга Украины в 2015 году. Выплата составила $40,75 млн.

В мае Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 21,59 млрд грн.

В январе — апреле Минфин за счет размещения ОВГЗ привлек в госбюджет 109,3 млн грн, $ 964 млн и 112 млн евро.

Средневзвешенная доходность ценных бумаг в гривне за эти месяцы составила 11,2% годовых, в долларах — 3,8% годовых, в евро — 2,5% годовых.

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