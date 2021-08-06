С начала года украинцам вернули 6,8 миллиона за некачественные товары и услуги

За 7 месяцев 2021 года органы Госпродпотребслужбы получили почти 14 тысяч предложений, обращений, жалоб и заявлений от потребителей — по итогам их рассмотрения потребителям вернули 6,8 миллиона гривен за некачественные товары и предоставленные услуги. Об этом сообщает пресс-служба.

С начала года украинцам вернули 6,8 миллиона за некачественные товары и услуги
Фото: depositphotos.com

На что жалуются потребители

  • 37,3% обращений потребителей касались качества непродовольственных товаров;

  • 46,4% — качества предоставляемых услуг (работ), из них: 20,1% — качества жилищно-коммунальных услуг, 4,4% — качество продовольственных товаров, 11,5% — приобретение товаров через интернет, вне торговых или офисных помещений, при заключении договора на расстоянии.

«Очень важно, чтобы потребители, права которых были нарушены, обращались к нам и знали, что они могут восстановить справедливость там, где она была нарушена. Мы, со своей стороны, постараемся сделать так, чтобы подача обращений была удобной и быстрой. Над этими сегодня работают наши ИТ-специалисты», — сказала председатель Госпродпотребслужбы Владислава Магалецкая.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что наибольшее количество мошеннических схем встречалась в компаниях, работающих в сферах: промышленность, медицина/фармацевтика, закупки, транспорт/логистика, строительство/недвижимость.

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