ArcelorMittal объединит двух ведущих производителей труб в Саудовской Аравии

ArcelorMittal объединит двух ведущих производителей труб в Саудовской Аравии

Компания ArcelorMittal Tubular Products Jubail, совместное предприятие корпорации ArcelorMittal и Суверенного фонда Саудовской Аравии, завершила сделку по приобретению компании Jubail Energy Services Company (JESCO) у предприятия TAQA Industrialization and Energy Services Company. Об этом говорится в сообщении ArcelorMittal, передает ГМК-Центр.

Сделка по приобретению JESCO позволит ArcelorMittal объединить два ведущих производителя труб в Саудовской Аравии, создав крупнейшего производителя бесшовных труб на Ближнем Востоке.

Производственная мощность ArcelorMittal Tubular Products Jubail после объединения с JESCO составит 1 млн тонн продукции. Кроме того, сделка позволит, по мнению ArcelorMittal, обеспечить производство широкого ассортимента качественной продукции, повысить ценовую конкурентоспособность предприятия.

Доля ArcelorMittal, по условиям сделки, в ArcelorMittal Tubular Products Jubail сократится примерно до одной трети с 41%, когда доля Суверенного фонда Саудовской Аравии, соответственно, увеличится примерно до двух третей.

"Объединение AMPTJ с JESCO создает нового регионального чемпиона, способного предоставлять первоклассную продукцию и услуги нашей расширенной клиентской базе. Мы намерены полностью использовать синергию в результате сделки, которая еще больше укрепит нашу конкурентоспособность", – заявил новый генеральный директор ArcelorMittal Tubular Products Jubail Габриэль Монти.

ArcelorMittal – ведущая мировая сталелитейная и горнодобывающая компания с присутствием в 60 странах и производственными активами в 18 странах. По итогам 2020 года компания зафиксировала чистый убыток в размере $733 млн. EBITDA предприятия сократилась до $4,3 млрд, что на 17,2% ниже по сравнению с предыдущим годом.

МинПром по материалам Бизнес Цензор

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