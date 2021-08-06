В Турции выплавка стали упала на 18%

Турецкая ассоциация производителей чугуна и стали (TCUD) заявила, что выпуск нерафинированной стали в Турции вырос в июне текущего года на 17,9% в годовом выражении, до 3,4 млн т.



Выпуск стали в январе-июне увеличился в стране на 20,6% год к году, до 19,7 млн т.



Турция занимает восьмое место среди мировых производителей нерафинированной стали.



По прогнозу TCUD, выпуск, потребление и продажи стали должны постепенно стабилизироваться во втором полугодии.



