В Турции выплавка стали упала на 18%

В Турции выплавка стали упала на 18%

Турецкая ассоциация производителей чугуна и стали (TCUD) заявила, что выпуск нерафинированной стали в Турции вырос в июне текущего года на 17,9% в годовом выражении, до 3,4 млн т.

Выпуск стали в январе-июне увеличился в стране на 20,6% год к году, до 19,7 млн т.

Турция занимает восьмое место среди мировых производителей нерафинированной стали.

По прогнозу TCUD, выпуск, потребление и продажи стали должны постепенно стабилизироваться во втором полугодии.

МинПром по материалам МеталлТорг

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