Китайская Jiujiang Wire упрочила свое положение крупнейшего производителя катанки

Китайская Jiujiang Wire упрочила свое положение крупнейшего производителя катанки

Китайская частная металлургическая компания Jiujiang Wire Rod Co (Jiujiang Wire) приобрела контрольный пакет акций завода Tangshan Delong, входящего в состав другого крупного частного производителя Delong Group.

Благодаря этому присоединению Jiujiang Wire, которая является крупнейшим в Китае и в мире производителем катанки с мощностями порядка 10 млн. т в год, станет еще крупнее. Основной продукцией завода Tangshan Delong производительностью 2,5 млн. т в год как раз является катанка, хотя он выпускает и другие виды стальной продукции.

Объединение произошло в рамках процесса консолидации металлургической промышленности в городском округе Таншань. Власти этого региона, на долю которого в прошлом году пришлось около 14% выплавки стали в Китае, стремятся сократить количество местных сталелитейных компаний, в том числе, посредством поддержки слияний и поглощений.

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