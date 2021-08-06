Китайская Jiujiang Wire упрочила свое положение крупнейшего производителя катанки

Китайская частная металлургическая компания Jiujiang Wire Rod Co (Jiujiang Wire) приобрела контрольный пакет акций завода Tangshan Delong, входящего в состав другого крупного частного производителя Delong Group.



Благодаря этому присоединению Jiujiang Wire, которая является крупнейшим в Китае и в мире производителем катанки с мощностями порядка 10 млн. т в год, станет еще крупнее. Основной продукцией завода Tangshan Delong производительностью 2,5 млн. т в год как раз является катанка, хотя он выпускает и другие виды стальной продукции.



Объединение произошло в рамках процесса консолидации металлургической промышленности в городском округе Таншань. Власти этого региона, на долю которого в прошлом году пришлось около 14% выплавки стали в Китае, стремятся сократить количество местных сталелитейных компаний, в том числе, посредством поддержки слияний и поглощений.



