Минторг США откорректировал пошлины на толстый лист

Минторг США откорректировал пошлины на толстый лист

Министерство торговли США в рамках повторных расследований предварительно откорректировало антидемпинговые пошлины на ряд видов стальной продукции, включая толстый лист, прокат с антикоррозионным покрытием и сварные трубы.

В частности, для бельгийского завода NLMK Clabecq новая пошлина на толстолистовую сталь в листах была предварительно установлена на уровне 6,40%, для Industeel Belgium она составила 0,51%, а для прочих бельгийских экспортеров — 3,46%. Это заметно ниже, чем ныне действующие пошлины в размере 8,64-12,29%.

Для итальянских поставщиков толстого листа условия практически не изменились. Прежние пошлины составляли 1,23-1,39%, новые — 1,21-1,37%.

Точно так же остались на прежнем уровне антидемпинговые пошлины на коррозионностойкий прокат из Кореи и Тайваня. Корейская компания Hyundai Steel получила нулевую ставку, а прочие компании из этой страны — 0,59%. Для тайваньских производителей тариф варьирует от 1,97 до 3,63%.

В то же время, для турецких экспортеров некоторых категорий круглых сварных труб условия поставок были ужесточены. Ставка антидемпинговой пошлины на данную продукцию предварительно поднята до 26,22% по сравнению с прежними 12,03%.

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