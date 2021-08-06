Венесуэла приняла национальную цифровую валюту — в оборот она поступит 1 октября

По данным ТАСС, с первого октября Центробанк Венесуэлы введёт оборот цифровой боливар. Как сообщает регулятор, его курс по отношению к используемому в данный момент традиционному боливару составит 1 к 1 000 000.

ria.ru

В своём заявлении Центробанк Венесуэлы заявил, что введение цифрового боливара не повлияет на стоимость валюты. Валютная шкала будет изменена лишь для того, чтобы сделать цифровую валюту более удобной в использовании. Центробанк продолжит выпускать физический боливар, который будет сосуществовать с цифровым в рамках процесса, целью которого является восстановление валюты. В данный момент официальный курс венесуэльского боливара составляет 4 026 194 за $1.

ria.ru

В последнее время Венесуэла переживает масштабный социально-экономический кризис, который сопровождается гиперинфляцией, девальвацией валюты и дефицитом товаров первой необходимости. В 2020 году инфляция достигла 2959,8 процента. Власти надеются, что цифровой боливар хотя бы в какой-то степени поможет справиться с кризисом.



