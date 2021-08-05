Выпуск железной руды КЖРК вырос на 4%

Криворожский железорудный комбинат по итогам июля нарастил производство товарной железной руды на 4% по сравнению с июлем 2020 года – до 391 тыс. т.



За месяц добыча на шахте "Жовтнева" составила 63 тыс. т руды, на шахте "Батькивщина" - 123 тыс. т руды, на шахте "Гвардейская" - 110 тыс. т руды, на шахте "Терновская" - 95 тыс. т руды.



По итогам января-июля КЖРК нарастил выпуск товарной железной руды на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 2,53 млн т.



В 2021 году КЖРК планирует добыть 5,9 млн т руды. Из них 4,7 млн т аглоруды и 7,2 тыс. т кусковой руды, всего товарной продукции – 4,8 млн т.



