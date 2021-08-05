Нелегальный рынок топлива. Госбюджет ежегодно теряет 20 миллиардов

В прошлом году доля нелегального рынка бензина в Украине составляла 25%, автогаза — свыше трети (34%), а дизельного топлива — 19%. Об этом сообщили представители компаний-участников рынка, которые являются членами Европейской бизнес ассоциации.

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Потери бюджета

По словам предпринимателей, практически половину стоимости топлива составляют налоги. В итоге бюджет ежегодно теряет около 20 млрд грн из-за недобросовестных участников рынка.

«Несколько лет подряд доля нелегального бизнеса на рынке розничной торговли топливом в Украине постоянно растет, поэтому компании., которые платят все налоги и сборы, выполняют нормативные требования, испытывают значительное давление со стороны недобросовестных конкурентов», — отметили в АМКУ.

По словам председателя комитета Ольги Пищанской, борьбу с нарушителями ведут многие министерства и ведомства. В частности, качество топлива контролирует Госэкоинспекция, а Госналоговая служба ведет надзор за уплатой налогов. АМКУ гарантирует соблюдение конкурентного законодательства.