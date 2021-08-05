Samsung займётся продвижением цифровой валюты совместно с Банком Кореи

Компания Samsung планирует принять участие в пилотном проекте центробанка Южной Кореи, намеренного построить пилотную платформу для т. н. «цифровой валюты центробанков» (CBDC).

Samsung займётся продвижением цифровой валюты совместно с Банком Кореи

intelligenthq.com

Пилотный проект начали реализовать с 28 июля при участии блокчейн-оператора Ground X, входящего в состав компании Kakao. Представители Samsung заявляют, что компания намерена протестировать возможность использования систем на основе блокчейна с линейкой смартфонов Galaxy. Консорциум Kakao и Samsung Group займутся технической частью организации транзакций и международных переводов, а также примут участие непосредственно в эмиссии и распространении CBDC.

В Samsung также намерены опробовать функциональность платежей цифровыми валютами с помощью смартфонов Galaxy без доступа к интернету, отправку переводов в CBDC на другие телефоны, а также на другие совместимые банковские аккаунты. Важную роль в реализации программы сыграет IT-подразделение корпорации — Samsung SDS, чей филиал Escor будет отвечать за процедуры, проводимые в рамках экспериментов с CBDC.

Известно, что центробанки многих стран уже начали эксперименты с цифровыми валютами. Наиболее успешным из них считается китайский — страна активно и успешно развивает транзакции с помощью цифрового юаня (E-CNY). Глава Банка Кореи Ли Джу Ёль (Lee Ju-yeol) преуменьшает важность криптоактивов, считая все типы цифровых валют не слишком ценными, поскольку все они по своей сути чересчур волатильны.

Несмотря на скептическую оценку цифровых активов, он выразил открытость к возможности изучения CBDC и готовность рассмотреть доводы в пользу того, почему она имеет значение в контексте модернизации финансовой системы.

Поскольку т. н. «стейблкойны», курс которых привязан к одной из мировых валют, становятся всё популярнее, многие эксперты считают, что центробанки должны предложить собственные альтернативы. Для тестирования собственной CBDC Банк Кореи намерен использовать блокчейн-платформу Klaytn, принадлежащую Ground X.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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