В Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж

11 криптовалютных бирж в Южной Корее прекратят работу после проверки, проведенной Комиссией по финансовым услугам (FSC). Об этом пишет РБК со ссылкой на Korea Herald.

В Южной Корее закроют 11 криптовалютных бирж
Фото: kompanion.online

Детали

По информации издания, в работе торговых платформ были выявлены мошеннические схемы.

На данный момент список бирж, которые подлежат закрытию, остается неизвестным.

За последние три недели уже три южнокорейских криптобиржи объявили о прекращении работы.

В частности, Darlbit полностью прекратила торги 15 июля. За месяц до прекращения работы биржа остановила прием и вывод средств. CPDAX предупредила клиентов о закрытии 1 сентября. Пользователи площадки должны вывести свои средства до 31 августа. О приостановке работы также объявила биржа Bitsonic. Представители площадки объяснили это обновлением внутренних систем.

Предыстория

26 июля стало известно, что в Южной Корее смогут конфисковывать криптовалюту. Южнокорейские регуляторы предложили внести поправки в законодательство, чтобы иметь возможность конфисковывать криптовалюту у граждан, которые уклоняются от уплаты налогов с операций с цифровыми активами.

Ранее власти Южной Кореи обязали граждан раскрывать данные о счетах на зарубежных биткоин-биржах.

С 2022 года в стране также введут 20% налог на прибыль от торговли криптовалютами на сумму свыше 2,5 млн корейских вон (примерно $2230).

Напомним, в июне правительство провинции Кенгидо арестовало активы на сумму $47 млн в биткоине, Ethereum и других криптовалютах у 12 человек, которые уклонялись от уплаты налогов.

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