Производителям электроэнергии по зеленому тарифу задолжали 20 млрд грн

Задолженность перед производителями электроэнергии по "зеленому тарифу" по состоянию на 1 августа составляла 19,6 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные госпредприятия "Гарантированный покупатель".



В частности, за произведенную в 2021 году электроэнергию из возобновляемых источников госпредприятие оплатил 25 млрд грн, нехватка средств для полных расчетов с производителями составляет 8 млрд грн.



За произведенную в 2020 году электроэнергию по "зеленому тарифу" выплачено 33,5 млрд грн, уровень расчетов составил 68%. Нехватка средств для погашения задолженности составляет 11,6 млрд грн.



Кроме того, с начла года по состоянию на 1 августа "Гарантированный покупатель" приобрел для обеспечения нужд населения 23,99 млн Мвт-ч электроэнергии, заплатив за нее 1,6 млрд грн. При этом полностью оплачены поставки электроэнергии только за март, за остальные месяцы уровень оплаты составляет 5-50%.



Еще 5,9 млрд грн было выплачено в счет долга за прошлый год. В целом задолженность за электроэнергию для населения составляет 6,8 млрд грн.



Как сообщалось, нехватка средств для расчетов по "зеленому тарифу" за произведенную в первом квартале электроэнергию оценивалась "Гарантированным покупателем" в 2,8 млрд грн, а долг за "зеленую" электроэнергию 2020 года составлял около 12,3 млрд грн. К 1 июня общий долг по "зеленому тарифу" вырос до 15,7 млрд грн.



Напомним, "Укрэнерго" планирует выпуск облигаций на сумму 500 млн евро с пятилетним сроком погашения для расчетов с производителями "зеленой" электроэнергии за 2020 год осенью текущего года.



При этом согласно прогнозу НРКЭКУ, общая стоимость произведенной по "зеленому тарифу" электроэнергии в 2021 году вырастет на 24% по сравнению с 2020 годом – до 51,26 млрд грн, что вдвое больше, чем в 2019 году (24,48 млрд грн).



