Для наращивания добычи газа Украине нужны 20 млрд долл.

НАК "Нафтогаз Украины" оценивает потребность в инвестициях на освоение новых акваторий Черного моря вместе с нетрадиционными и глубокими месторождениями природного газа на уровне 20 млрд долларов в последующие 10 лет. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Нафтогаза.



"Разведка и освоение новых акваторий Черного моря вместе с нетрадиционными и глубокими месторождениями газа являются частью планов Нафтогаза на ближайшие годы. Реализация этих планов требует около 20 миллиардов инвестиций долларов США в течение следующих 10 лет", - говорится в сообщении.



Отмечается, что "Нафтогаз" сосредотачивается на добыче газа как наиболее экологически чистого ископаемого топлива. Сейчас компания является одним из крупнейших производителей газа в Европе с годовой добычей 14 млрд кубометров.



В общей сложности "Нафтогаз" имеет газовые активы, которые позволят увеличить запасы до 600 млрд кубометров.



Чтобы привлечь инвестиции в украинскую нефтегазовую отрасль и усилить интеграцию с Европейским Союзом в вопросах энергетической безопасности, "Нафтогаз" инициирует проведение Украинского газового инвестиционного конгресса (Ukrainian Gas Investment Congress - UGIC). Мероприятие при поддержке Министерства энергетики и Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов планируется провести в Киеве с 20 по 22 октября 2021 года.



Как сообщалось, группа Нафтогаз планирует в 2022 году получить первый газ из стратегических активов, полученных по соглашениям о разделе продукции (СРП).



В марте 2021 года Нафтогаз получил спецразрешения на 30 участков в акватории Черного моря, в декабре 2020 года приобрел 100% ООО "Надра Юзовская", которая является владельцем лицензии на Юзовской площади, а также подписал с государством соглашения о разделе продукции на 4 новых участка.



В январе-июне 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020-го АО "Укргазвидобування" сократило добычу газа на 5,3%, или 0,38 млрд кубометров - до 6,8 млрд кубометров.



