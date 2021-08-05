Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч
Украинский разработчик юридической онлайн-платформы Legal Nodes получил $300 тысяч финансирования на этапе pre-seed. Об этом пишет AIN.
Что известно
Инвестиционный раунд возглавил ангельский синдикат LIFT99, основанный в Эстонии и имеющий офис в Украине.
В проект также вложились инвесторы из Pipedrive и Printify, фонд Hype Ventures, основателя британского стартапа TaxScouts, Inspirium Laboratories — фонд, основанный партнерами с Sigma Software и стартапа Datrics.
По словам основателей Legal Nodes, привлеченные средства команда вложит в запуск полномасштабной облачной платформы подписок на юридические услуги. Также, в планах стартапа выход на рынок Великобритании, введение фиксированных подписок и расширение сети партнеров.
Что известно о стартапе
Стартап основали Маргарита Сивакова, Нестор Дубневич и Максим Малюк. В 2021 году у Legal Nodes обслуживал более 60 компаний-клиентов.
Напомним
Ранее «Минфин» писал, что на развитие стартапа в Украине можно получить от государства $85 тыс.
Чтобы принять участие в конкурсе на грант, стартап должен соответствовать ряду условий, в частности:
- быть зарегистрированным как компания или ФОП в Украине;
- быть направленным на получение прибыли и достижения социального эффекта путем выпуска на рынок новых технологий, товаров, решений;
- его деятельность должна базироваться на масштабировании бизнес-модели и быть глобально ориентированной;
- размер инвестиций за все время не должен превышать $300 тыс.;
- совокупный доход за предыдущий год деятельности не должен превышать $300 тыс.