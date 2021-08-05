Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч

Украинский разработчик юридической онлайн-платформы Legal Nodes получил $300 тысяч финансирования на этапе pre-seed. Об этом пишет AIN.

Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч
Фото: liga.net

Что известно

Инвестиционный раунд возглавил ангельский синдикат LIFT99, основанный в Эстонии и имеющий офис в Украине.

В проект также вложились инвесторы из Pipedrive и Printify, фонд Hype Ventures, основателя британского стартапа TaxScouts, Inspirium Laboratories — фонд, основанный партнерами с Sigma Software и стартапа Datrics.

По словам основателей Legal Nodes, привлеченные средства команда вложит в запуск полномасштабной облачной платформы подписок на юридические услуги. Также, в планах стартапа выход на рынок Великобритании, введение фиксированных подписок и расширение сети партнеров.

Что известно о стартапе

Стартап основали Маргарита Сивакова, Нестор Дубневич и Максим Малюк. В 2021 году у Legal Nodes обслуживал более 60 компаний-клиентов.

Напомним

Ранее «Минфин» писал, что на развитие стартапа в Украине можно получить от государства $85 тыс.

Чтобы принять участие в конкурсе на грант, стартап должен соответствовать ряду условий, в частности:

  • быть зарегистрированным как компания или ФОП в Украине;
  • быть направленным на получение прибыли и достижения социального эффекта путем выпуска на рынок новых технологий, товаров, решений;
  • его деятельность должна базироваться на масштабировании бизнес-модели и быть глобально ориентированной;
  • размер инвестиций за все время не должен превышать $300 тыс.;
  • совокупный доход за предыдущий год деятельности не должен превышать $300 тыс.

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