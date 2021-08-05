Украинский стартап Legal Nodes привлек $300 тысяч

Украинский разработчик юридической онлайн-платформы Legal Nodes получил $300 тысяч финансирования на этапе pre-seed. Об этом пишет AIN.

Фото: liga.net

Что известно

Инвестиционный раунд возглавил ангельский синдикат LIFT99, основанный в Эстонии и имеющий офис в Украине. В проект также вложились инвесторы из Pipedrive и Printify, фонд Hype Ventures, основателя британского стартапа TaxScouts, Inspirium Laboratories — фонд, основанный партнерами с Sigma Software и стартапа Datrics.

По словам основателей Legal Nodes, привлеченные средства команда вложит в запуск полномасштабной облачной платформы подписок на юридические услуги. Также, в планах стартапа выход на рынок Великобритании, введение фиксированных подписок и расширение сети партнеров. Что известно о стартапе