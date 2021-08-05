Международные резервы Украины за месяц увеличились почти на $600 млн

Объемы резервов приближаются к многолетним максимумам.

Международные резервы Украины за месяц увеличились почти на $600 млн
Фото: пресслужба НБУ

Международные резервы Национального банка в июле увеличились на 593 млн долларов и на 1 августа составили 28,958 млрд долларов.

На сайте НБУ сообщается, что увеличение резервов связано с доразмещением еврооблигаций и покупкой валюты на межбанковском рынке.

Валютные поступления в пользу правительства в июле составили 665,8 млн долларов (525,8 млн - от еврооблигаций, 140 млн - от внутренних облигаций), тогда как на обслуживание и погашение долгов ушло 416,9 млн.

В течение месяца Национальный банк купил 188,0 млн долларов на валютном рынке.

Кроме того, переоценка финансовых инструментов (изменение рыночной стоимости и курса гривны к иностранным валютам) увеличила их стоимость на 156,5 млн долларов.

Объем международных резервов сейчас покрывает 4,1 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и НБУ.

Напомним, что на 1 января 2021 года уровень золотовалютных резервов находился на восьмилетнем максимуме - 29,133 млрд долларов.

Международный валютный фонд считает, что международные резервы Украины должны составлять около $30 млрд. В последний раз они находились на таком уровне еще в середине 2012 года.

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