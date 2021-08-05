Кабмин согласовал 4,6 млрд грн аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе

Деньги нужны для изготовления металлических балок.

Кабмин согласовал 4,6 млрд грн аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе
Фото: wikipedia.org

Кабинет министров на заседании в среду, 4 августа, согласовал выделение 4,6 млрд гривен аванса на мосты в Запорожье, Кременчуге и Ямполе.

Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры, которая назвала это "созданием условий для своевременного завершения мегапроектов Большого строительства".

Принятое решение позволяет авансом заплатить за металлические конструкции - балки пролетных строений - для возведения мостов. Аванс не должен превышать 100% их стоимости и выделяется на срок не более девяти месяцев (срок изготовления металлических конструкций составляет от 6 до 9 месяцев).

Соответствующие изменения внесены в постановление №641 об установлении карантина и введении усиленных противоэпидемических мер на территории с широким распространением COVID-19.

В пояснительной записке к проекту постановления Кабмина сказано, что общая потребность в металлоконструкциях на строительство трех мостов составляет 25,2 тыс. тонн. Общий объем расходов для проведения закупки и осуществления предварительной оплаты для их изготовления составляет около 4,648 млрд гривен.

Напомним, что мост через Днестр в Ямполе будет строить "Автострада". Строительством моста через Днепр в Запорожье занимается турецкая Onur Taahhut Tasimacilik Insaat, а в Кременчуге - турецкая Do?u? ?n?aat.

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