За год Китай заработал на масках почти $90 миллиардов

Китай смог почти в четыре раза нарастить экспорт средств индивидуальной защиты. Об этом следует из подсчетов аналитиков Института мировой экономики Петерсона, пишет РБК.

Фото: epravda.com.ua

Интересные цифры

За 2019 год страна экспортировала медицинских СИЗ на $22,9 млрд, за 2020 год — на $88,1 млрд.

Экспорт медицинских масок и респираторов за 2020 год оценивается в $53,8 млрд (на $48,8 больше, чем в 2019 году), щитков для лица — в $16,8 млрд ($3,5 млрд в 2019 году), защитной одежды — в $10,8 млрд ($9,9 млрд), перчаток — в $3,9 млрд ($2,9 млрд).

Значительный рост объемов производства китайских СИЗ не остановил резкого роста цен на них в течение 2020 года, констатируют аналитики.

В частности, экспортная цена за одну маску или респиратор по состоянию на апрель 2020 года выросла на 720,8% по сравнению с декабрем 2019 года. Цена за комплект защитной одежды выросла на 536,2%, следует из подсчетов PIIE.

«Даже значительного прироста (китайского) экспорта оказалось недостаточно, чтобы удовлетворить растущий взрывными темпами глобальный спрос», — отметили эксперты.

Экспорт китайских СИЗ в Евросоюз вырос с $3,9 млрд в 2019-м до $23,4 млрд в 2020 году.

вырос с $3,9 млрд в 2019-м до $23,4 млрд в 2020 году. Экспорт китайских СИЗ в США вырос с $7,1 млрд до $24,6 млрд.

Напомним

В начале пандемии Китай снизил экспорт СИЗ до рекордно низкого уровня за два года, ориентировав все мощности на насыщение внутреннего рынка.

Затем властям удалось стимулировать рост производства, и экспорт средств индивидуальной защиты начал расти с весны 2020 года.

В апреле 2020-го экспорт СИЗ вышел на уровень, на котором находился до начала пандемии, а летом того же года стал бить рекорды. Китайские власти также ужесточили контроль за качеством продукции из-за участившихся случаев контрафакта.

Пандемия коронавируса ударила по экономике Китая раньше, чем по другим странам. Были введены жесткие ограничительные меры. Из-за них в первом квартале ВВП Китая сократился на 6,8% (г/г).

Однако и восстанавливаться экономика КНР начала раньше, чем в других странах. В конце июля Fitch повысило прогноз роста китайской экономики на 2020 год до 2,7% с ожидавшихся в июне 1,2%.