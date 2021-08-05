Одесский порт по итогам работы в июле получит 1,3 млн грн прибыли

ГП "Одесский морской торговый порт" по итогам работы в июле 2021 года получит 1,3 млн грн прибыли. Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.



Отмечается, что получить в июле 1,3 млн гривень прибыли удалось благодаря внедрению взвешенной тарифной политики, привлечению новых клиентов, сокращению затрат предприятия и модернизации оборудования. Предыдущие периоды были убыточными для предприятия. В частности, в июне был зафиксирован убыток в размере 9,4 млн гривень. За последние полгода общий убыток предприятия составил 29 млн гривень.



Кроме этого впервые за последние 6 месяцев получит прибыль от своей деятельности Портфлот Одесского порта. Показатель за июнь в объеме 4 млн грн - наибольший с июля прошлого года.



"Успешный результат продемонстрирован несмотря на то, что в целом июль был месяцем с наименьшим количеством судозаходов с начала 2021 года", - отмечают в Мининфраструктуры.



Положительные результаты за июль показали также подразделения "ПСМ-650" и учебный центр. Положительную тенденцию демонстрирует подразделение судоремонта ВСП Судоверфь "Украина", который достиг точки безубыточности. В частности, в прошлом месяце здесь было спущено на воду несколько судов.



Как сообщалось, министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков на заседании Национального совета реформ рассказал о планах развития портового хозяйства Украины. В частности, он подчеркнул важность привлечения инвестиций в портовую инфраструктуру благодаря снижению дивидендов и развитию государственно-частного партнерства.



