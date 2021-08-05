Эксперты прогнозируют существенное увеличение добычи бокситов в мире

Добыча бокситов станет в текущем десятилетии одним из наиболее быстро растущих секторов в мировой горнодобывающей промышленности, отмечает в своем отчете Fitch Solutions. При этом лидерами в этом процессе станут два крупнейших поставщика — Австралия и Гвинея.



В Австралии в 2020 г. было добыто 104 млн. т бокситов, что составило 29,6% от общемирового показателя. По данным Fitch, значительную прибавку в ближайшие годы даст рудник Amrun компании Rio Tinto. В 2019 г. его производственная мощность достигла проектных 22,8 млн т в год, но теперь рассматривается возможность доведения этого показателя до 40-50 млн т в год.



Еще один крупный проект Aurukun могут запустить Mitsubishi и Glencore. Окончательное инвестиционное решение по нему должно быть принято в 2022 г. А в текущем году Fitch прогнозирует рост добычи бокситов в Австралии на 4,0% по сравнению с прошлым годом, до более 108 млн т.



В Гвинее добыча бокситов в 2020 г. составила 82 млн т, а на 2021 г. прогнозируется повышение до 84,5 млн т. Однако темпы роста в текущем десятилетии могут составить 5,1% в год, что позволит довести объем производства до 133,8 млн т.



Гвинея обладает крупнейшими в мире запасами бокситов. В стране реализуется несколько крупных проектов с участием компаний из Китая, ОАЭ , Австралии и других стран. В более долгосрочной перспективе Fitch отмечает месторождение Labe с запасами 2,5 млрд. т, входящее в тройку крупнейших в мире. Правами на него обладает зарегистрированная в Великобритании компания Alufer Mining, которая уже ежегодно добывает в Гвинее 5,5 млн т бокситов на руднике Bel Air и планирует довести его мощность до 10 млн т в год.



