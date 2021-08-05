Gerdau планирует увеличить мощности по производству г/к проката на 250 тыс. тонн в год

Консолидированный производитель стали Gerdau планирует увеличить мощности по производству горячекатаного проката на 250 тыс. тонн в год и конструкционных балок на 500 тыс. тонн в год на своем заводе Ouro Branco в штате Минас-Жерайс, заявил 4 августа генеральный директор компании Густаво Вернек.



Обе инвестиции могут составить около 500 млн долларов, сказал Г.Вернек во время объявления результатов компании Gerdau за второй квартал. По его словам, около 200 млн долларов будет выделено на производство высокопрочного прокатного стана и около 300 миллионов долларов на профильное оборудование.



Г.Вернек сказал, что первоначальные инвестиции в новые объекты уже включены в прогнозируемый бюджет Gerdau в размере 3,5 млрд реалов на 2021 год.



"Если бы у нас уже были эти производственные мощности, они были бы легко приняты рынком, - сказал Г.Вернек. - Мы в полной мере способны распределить этот дополнительный объем. Мы работаем на нашем стане по производству высокопрочного металла на полную мощность из-за растущего спроса. Потребление толстого листа также увеличивается, и поэтому мы используем нашу полную мощность".



Компания Gerdau, традиционно занимающаяся производством сортового проката, запустила производство плоского проката в Бразилии в 2013 году на заводе Ouro Branco после установки прокатного стана по производству горячекатаных рулонов с установленной производственной мощностью 800 тыс. тонн в год. Производство толстолистового проката на заводе началось во второй половине 2016 года. Мощность предприятия составляет 1,1 млн тонн толстого листа в год.



