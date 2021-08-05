В Бразилии пересмотрели прогнозы по выплавке стали в сторону повышения

В Бразилии пересмотрели прогнозы по выплавке стали в сторону повышения

По данным Бразильского института стали (IABr), производство сырой стали страной - крупнейшим производителем стали в Латинской Америке увеличилось на 24,0% в первой половине 2021 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года, в то время как национальные продажи выросли на 43,9%. Экспорт снизился на 13,7%, а импорт увеличился на 140,6% на той же основе для сравнения.

Положительные результаты за первое полугодие и прогноз того, что спрос на сталь останется высоким во втором полугодии, заставили IABr пересмотреть свои прогнозы на 2021 год.

Ожидалось, что в 2021 году производство нерафинированной стали вырастет на 14%, национальные продажи увеличатся на 18,5%, а видимое потребление стали увеличится на 24,1%, что выше, чем предыдущая оценка, когда они составляли 11,3%, 12,9% и 15%, соответственно.

МинПром по материалам МеталлТорг

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