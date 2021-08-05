Недельная выплавка стали в США увеличилась на 39%

Недельная выплавка стали в США увеличилась на 39%

Как сообщает American Iron and Steel Institute (AISI), американское производство стали за неделю, окончанием на 31 июля 2021 г., составило 1 876 000 тонн, а производственные мощности использовались на 85%.

Производство стали в США за соответствующую неделю прошлого года составляло 1 350 000 тонн, а коэффициент использования производственных мощностей равнялся 60,3%.

Таким образом, текущие производственные показатели продемонстрировали рост на 39% к прошлому году и на 0,4% к предыдущей неделе (1 868 000 тонн, 84,6%).

МинПром по материалам МеталлТорг

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