Nippon Steel в октябре поднимет цены на катанку и арматуру

Как сообщает Yieh.com, Nippon Steel, крупнейший производитель стали в Японии, с октября решила поднять как внутренние, так и экспортные цены на катанку и арматуру на ¥20 000 за тонну.



Этот шаг был направлен на стабилизацию поставок и деятельности компании, поскольку цены на сырье достигли рекордно высокого уровня, а транспортные расходы и другие связанные с этим расходы также выросли.



На этот раз это было третье повышение. Увеличение в апреле составило ¥10 000, а в июле - ¥5 000 с совокупным увеличением на ¥35 000.



