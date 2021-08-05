Компания Фирташа опровергает передачу ЗТМК под контроль государства

Компания Фирташа опровергает передачу ЗТМК под контроль государства

Компания Tolexis Trading Limited (Кипр), входящая в Group DF, опровергает заявление Фонда государственного имущества о возвращении в государственную собственность ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат". Об этом говорится в сообщении Group DF, передают Українськi Новини.

"Фонд госимущества Украïны распространил заявление о том, что Запорожский титано-магниевый комбинат возвращается в собственность государства. Распространенная ФГИ информация не соответствует действительности", - говорится в нем.

По словам адвоката Tolexis Trading Limited Романа Чишинского, данное решение принял Хозяйственный суд Запорожской области – суд первой инстанции.

Согласно законодательству, решение этого суда вступает в силу только в случае, если оно не будет обжаловано в отведенный законодательством срок.

Р.Чишинский отметил, что Tolexis Trading считает это решение ангажированным и несправедливым и будет его обжаловать.

"Мы уже доказали в суде высшей инстанции, что все аргументы, на которые ссылается Специализированная антикоррупционная прокуратура и ФГИ по делу ЗТМК – неправомерны. 28 января 2021 Высший антикоррупционный суд полностью оправдал Владимира Сивака, которого обвиняли в совершении тех нарушений, на которые ссылаются ФГИ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, подтвердив отсутствие этих нарушений. По неизвестным причинам ФГИ проигнорировал это решение. Как и целый ряд других судебных решений не в свою пользу", - отметил Р.Чишинский.

Он отметил, что ФГИ в деле ЗТМК систематически нарушает украинское законодательство, нарушает законные права инвестора и манипулирует общественным мнением в вопросе ЗТМК.

Tolexis Trading заявляет, что 24 мая 2021 года Центральный апелляционный хозяйственный суд признал незаконным назначение исполняющим обязанности директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Сергея Лубенникова и увольнение Владимира Сивака с должности директора предприятия.

В апреле Tolexis Trading через суд защитила свое преимущественное право на покупку доли государства в ЗТМК в процессе приватизации.

Также Tolexis Trading обжалует в суде приказ ФГИ о приватизации ЗТМК.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited.

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