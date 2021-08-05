В Китае запущены еще 2 проекта по выпуску нержавейки

В Китае запущены еще 2 проекта по выпуску нержавейки

В конце июля — начале августа в Китае завершились два проекта по расширению мощностей по выпуску нержавеющей продукции.

Так, компания Tsingtuo Stainless Steel, которая входит в состав группы Tsingshan, крупнейшего в мире производителя нержавеющей стали, запустила на своем заводе в провинции Фуцзянь вторую высокоскоростную линию по выпуску нержавеющей катанки мощностью 300 тыс. т в год.

Данное предприятие, выплавляющее более 1 млн. т нержавеющей стали в год, также выпускает сортовой прокат, а также реализует новый проект по выпуску трубной заготовки. На заводе к началу 2022 г. будет установлено 18 прошивочных станов, которые ежегодно смогут изготовлять до 500 тыс. т полуфабрикатов для производства горяче- и холоднодеформированных бесшовных труб.

Компания Yongjin Metal Technology в провинции Чжэцзян ввела в эксплуатацию стан по производству нержавеющей горячекатаной полосы на 125 тыс. т в год. Второй такой стан производительностью 195 тыс. т в год планируется запустить во второй половине 2022 г.

Наконец, компания Wuzhou Yongda Stainless Steel из провинции Гуанси анонсировала проект строительства стана горячей прокатки для получения нержавеющего проката производительностью 2 млн. т в год. Он должен быть введен в строй до конца 2022 г.

В феврале текущего года данная компания запустила электродуговую печь для выплавки нержавеющей стали и две установки "печь-ковш". Поставщиком оборудования выступила компания Primetals Technologies.

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