SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда

Японский холдинг SoftBank миллиардера Масаеси Сона приобрел долю в швейцарской фармацевтической компании Roche общей стоимостью $5 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.

SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Фото: nv.ua

Компания Сона теперь один из крупнейших инвесторов Roche, написало агентство со ссылкой на собственные расчеты.

Детали сделки

У Roche два отдельных типа акций — голосующие и неголосующие, написал Bloomberg. Какого типа акциями владеет SoftBank, неясно, отметило агентство.

Однако источники Financial Times утверждают, что доля SoftBank не дает голосующих прав. Roche и SoftBank отказались от комментариев Financial Times.

По информации FT, за покупкой доли в Roche стоит бывший трейдер Deutsche Bank Акшай Нахета, который руководит SB Northstar — «дочкой» SoftBank для управления активами.

Масаеси Сон создал эту компанию в 2020 году, частично она финансируется из личных денег миллиардера, утверждает FT.

Решение купить долю в Roche отличается от предыдущих инвестиций SB Northstar, которые направлялись технологическим и биотехнологическим компаниям, написала газета. Один из ее источников заявил, что это попытка Нахеты диверсифицировать портфолио компании.

Выручка Roche выросла за последний год благодаря тест-системам на коронавирус, которые выпускает компания. Вакцины от коронавируса она не производит.

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