SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда
Японский холдинг SoftBank миллиардера Масаеси Сона приобрел долю в швейцарской фармацевтической компании Roche общей стоимостью $5 млрд. Об этом пишет Forbes со ссылкой на Bloomberg.
Компания Сона теперь один из крупнейших инвесторов Roche, написало агентство со ссылкой на собственные расчеты.
Детали сделки
У Roche два отдельных типа акций — голосующие и неголосующие, написал Bloomberg. Какого типа акциями владеет SoftBank, неясно, отметило агентство.
Однако источники Financial Times
По информации FT, за покупкой доли в Roche стоит бывший трейдер Deutsche Bank Акшай Нахета, который руководит SB Northstar — «дочкой» SoftBank для управления активами.
Масаеси Сон создал эту компанию в 2020 году, частично она финансируется из личных денег миллиардера, утверждает FT.
Решение купить долю в Roche отличается от предыдущих инвестиций SB Northstar, которые направлялись технологическим и биотехнологическим компаниям, написала газета. Один из ее источников заявил, что это попытка Нахеты диверсифицировать портфолио компании.
Выручка Roche выросла за последний год благодаря тест-системам на коронавирус, которые выпускает компания. Вакцины от коронавируса она не производит.