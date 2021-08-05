SoftBank купил долю в одной из крупнейших фармкомпаний мира на $5 миллиарда

По информации FT, за покупкой доли в Roche стоит бывший трейдер Deutsche Bank Акшай Нахета, который руководит SB Northstar — «дочкой» SoftBank для управления активами.

Масаеси Сон создал эту компанию в 2020 году, частично она финансируется из личных денег миллиардера, утверждает FT.

Решение купить долю в Roche отличается от предыдущих инвестиций SB Northstar, которые направлялись технологическим и биотехнологическим компаниям, написала газета. Один из ее источников заявил, что это попытка Нахеты диверсифицировать портфолио компании.