В «Дія» разрешили регистрировать рестораны, магазины и салоны красоты
4 августа Кабинет министров на заседании согласовал запуск экспериментального проекта, благодаря которому открыть малый бизнес в Украине станет проще. Все процедуры можно будет пройти в едином «окне» через портал «Дія». Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги «е-Предприниматель», — написал он.
Что разрешено бизнесу
На «Дії» можно будет:
- пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО);
- зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС);
- получить различного рода лицензии, в том числе на розничную или оптовую торговлю товарами.
Указанный проект будет внедряться в течение двух лет.
«Проект… разработан с целью обеспечить возможность открытия собственного дела, связанного, в частности, с открытием ресторана (кафе), магазина или салона красоты, путем направления одного запроса, через Единый государственный веб-портал электронных услуг», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.
Что уже доступно в сервисе «Дія»
- Министерство цифровой трансформации 6 февраля презентовало мобильное приложение «Дія». С его помощью до 2024 года можно будет получить любую госуслугу, не выходя из дома.
- Первый релиз мобильного приложения «Дія» содержал цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.
- Эти цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение.