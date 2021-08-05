В «Дія» разрешили регистрировать рестораны, магазины и салоны красоты

4 августа Кабинет министров на заседании согласовал запуск экспериментального проекта, благодаря которому открыть малый бизнес в Украине станет проще. Все процедуры можно будет пройти в едином «окне» через портал «Дія». Об этом в телеграм-канале написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

В «Дія» разрешили регистрировать рестораны, магазины и салоны красоты
Фото: epravda.com.ua

«Мы поддержали решение, которым предусматривается порядок предоставления комплексной электронной услуги «е-Предприниматель», — написал он.

Что разрешено бизнесу

На «Дії» можно будет:

  • пройти государственную регистрацию бизнеса (регистрация ФЛП, ООО);
  • зарегистрироваться в налоговой (стать плательщиком единого налога или плательщиком НДС);
  • получить различного рода лицензии, в том числе на розничную или оптовую торговлю товарами.

Указанный проект будет внедряться в течение двух лет.

«Проект… разработан с целью обеспечить возможность открытия собственного дела, связанного, в частности, с открытием ресторана (кафе), магазина или салона красоты, путем направления одного запроса, через Единый государственный веб-портал электронных услуг», — говорится в пояснительной записке к проекту постановления.

Что уже доступно в сервисе «Дія»

  • Министерство цифровой трансформации 6 февраля презентовало мобильное приложение «Дія». С его помощью до 2024 года можно будет получить любую госуслугу, не выходя из дома.
  • Первый релиз мобильного приложения «Дія» содержал цифровое удостоверение водителя и свидетельство о регистрации транспортного средства.
  • Эти цифровые документы имеют такую же юридическую силу, как и физическое удостоверение.

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