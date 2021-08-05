В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников

В правительстве разработают возможности внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Они должны заработать с 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

Фото: rbc.ua

Что известно

Соответствующее поручение Министерствам финансов, социальной политики и экономики дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также профильным ведомствам поручили обработать возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, если бы Украина внедрила накопительные пенсии в 2007 году, сейчас бы средняя пенсия была на 20% больше только за счет этих накоплений.

«Ежегодно в среднем около 600?000 людей по возрасту теряют возможность иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20?25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы. Это всего 14 лет накоплений и эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов», — заявила Лазебная.

Напомним

В мае 2021 года после длительных споров и обсуждений, которые длились почти полтора года, Кабмин, Офис президента и руководители комитета Рады по соцполитике согласовали пул законопроектов для внедрения в Украине обязательных накопительных пенсий.

Голосование в первом чтении могло состояться уже в июне, предполагала глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Но законопроекты (главный из них — №?2683) провалились уже на первом этапе — на обсуждении в профильном комитете ВР.

После встречи у премьер-министра участники договорились в течение двух месяцев согласовать обновленные параметры реформы. Результатом, вероятно, станет новый законопроект, однако пока неизвестно, кто должен стать его инициатором — депутаты или Кабмин.