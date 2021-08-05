В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников

В правительстве разработают возможности внедрения социальных пакетов с накопительными пенсиями для работников бюджетной сферы. Они должны заработать с 2023 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина.

В Кабмине анонсировали запуск накопительных пенсий для бюджетников
Фото: rbc.ua

Что известно

Соответствующее поручение Министерствам финансов, социальной политики и экономики дал премьер-министр Денис Шмыгаль.

Также профильным ведомствам поручили обработать возможность запуска региональных накопительных пенсионных программ.

По словам министра соцполитики Марины Лазебной, если бы Украина внедрила накопительные пенсии в 2007 году, сейчас бы средняя пенсия была на 20% больше только за счет этих накоплений.

«Ежегодно в среднем около 600?000 людей по возрасту теряют возможность иметь пенсионные накопления в дополнение к солидарной пенсии. Средняя пенсия сейчас была бы на 20?25% выше за счет пенсионных накоплений у людей, которые с 2007 года были участниками системы. Это всего 14 лет накоплений и эта цифра посчитана с учетом двух кризисов 2008 и 2014 годов», — заявила Лазебная.

Напомним

В мае 2021 года после длительных споров и обсуждений, которые длились почти полтора года, Кабмин, Офис президента и руководители комитета Рады по соцполитике согласовали пул законопроектов для внедрения в Украине обязательных накопительных пенсий.

Голосование в первом чтении могло состояться уже в июне, предполагала глава Минсоцполитики Марина Лазебная. Но законопроекты (главный из них — №?2683) провалились уже на первом этапе — на обсуждении в профильном комитете ВР.

После встречи у премьер-министра участники договорились в течение двух месяцев согласовать обновленные параметры реформы. Результатом, вероятно, станет новый законопроект, однако пока неизвестно, кто должен стать его инициатором — депутаты или Кабмин.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Блок рекламы


Похожие новости
Revolut выходит на туристический рынок. Запускает функцию бронирования путешествийRevolut выходит на туристический рынок. Запускает функцию бронирования путешествий
В Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAYВ Украине запускают новый сервис бесконтактных оплаты — SwatchPAY
Укрпочта запускает переводы по картам «Простір»Укрпочта запускает переводы по картам «Простір»
Кабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточкиКабмин отменил принудительный перевод пенсий на карточки
Citigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютамиCitigroup задумалась о запуске сервисов для работы с криптовалютами
Кабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточкиКабмин передумал вводить обязательную выплату пенсий на карточки
Tenaris US перезапускает завод по производству бесшовных труб в ПенсильванииTenaris US перезапускает завод по производству бесшовных труб в Пенсильвании
В Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсийВ Пенсионном фонде не хватает денег на выплату пенсий
АТБ запускает собственную платежную карту АТБ-PayАТБ запускает собственную платежную карту АТБ-Pay
ПФУ проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам, не попавшим под индексациюПФУ проведет перерасчет пенсий работающим пенсионерам, не попавшим под индексацию
Последние новости
Подгружаем последние новости