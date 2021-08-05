Турция нарастила импорт проката на 27%

По данным Turkish Statistical Institute (TUIK), в первом полугодии 2021 г. в страну поступило из-за рубежа 4,305 млн т листового проката, что на 26,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.



Правда, в июне импорт снизился на 10% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. до 652,1 тыс. т, но это объясняется тем, что в июне прошлого года наблюдался резкий рост закупок.



Большая часть турецкого импорта листовой продукции приходится на горячекатаный прокат. Объем его закупок, как сообщает S&P Global Platts, увеличился на 38% по сравнению с первой половиной 2020 г. до 2,77 млн т.



Крупнейшими поставщиками горячекатаного проката в Турцию выступили роSSийские компании, за полгода экспортировавшие на этот рынок около 1,1 млн. т данной продукции, что вдвое превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Украинские поставки тоже возросли почти в два раза до 666 тыс. т.



Индийские металлурги, которые в 2020 г. не были представлены на турецком рынке горячекатаного проката, в январе-июне 2021 г. поставили туда почти 200 тыс. т. Еще 206 тыс. т приобрели турецкие компании в Японии. В то же время, импорт из Южной Кореи сократился почти в полтора раза, а из стран Евросоюза — более чем в два раза, до около 320 тыс. т.



Турецкий экспорт листового проката в первой половине 2021 г. составил 2,608 млн т, на 3,2% меньше, чем годом ранее. В июне турецкие компании отправили за рубеж 539,1 тыс. т данной продукции, на 12,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.



