Турция нарастила импорт проката на 27%

Турция нарастила импорт проката на 27%

По данным Turkish Statistical Institute (TUIK), в первом полугодии 2021 г. в страну поступило из-за рубежа 4,305 млн т листового проката, что на 26,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Правда, в июне импорт снизился на 10% по сравнению с тем же месяцем 2020 г. до 652,1 тыс. т, но это объясняется тем, что в июне прошлого года наблюдался резкий рост закупок.

Большая часть турецкого импорта листовой продукции приходится на горячекатаный прокат. Объем его закупок, как сообщает S&P Global Platts, увеличился на 38% по сравнению с первой половиной 2020 г. до 2,77 млн т.

Крупнейшими поставщиками горячекатаного проката в Турцию выступили роSSийские компании, за полгода экспортировавшие на этот рынок около 1,1 млн. т данной продукции, что вдвое превышает показатель аналогичного периода годичной давности. Украинские поставки тоже возросли почти в два раза до 666 тыс. т.

Индийские металлурги, которые в 2020 г. не были представлены на турецком рынке горячекатаного проката, в январе-июне 2021 г. поставили туда почти 200 тыс. т. Еще 206 тыс. т приобрели турецкие компании в Японии. В то же время, импорт из Южной Кореи сократился почти в полтора раза, а из стран Евросоюза — более чем в два раза, до около 320 тыс. т.

Турецкий экспорт листового проката в первой половине 2021 г. составил 2,608 млн т, на 3,2% меньше, чем годом ранее. В июне турецкие компании отправили за рубеж 539,1 тыс. т данной продукции, на 12,6% меньше, чем в том же месяце прошлого года.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Coca-Cola представит собственную коллекцию NFTCoca-Cola представит собственную коллекцию NFT
Майами выпустит собственную городскую криптовалютуМайами выпустит собственную городскую криптовалюту
Первое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардовПервое полугодие НБУ закончил с убытком в 11 миллиардов
Майнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиардМайнеры биткоина заработали в июле почти $1 миллиард
Рынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделкиРынок земли тормозит: нотариусы массово отказываются оформлять сделки
Блок рекламы


Похожие новости
В I полугодии Турция резко увеличила экспорт сталиВ I полугодии Турция резко увеличила экспорт стали
США нарастили импорт арматуры на 12%США нарастили импорт арматуры на 12%
В июле 2021 года Украина импортировала 140,4 тыс. тонн дорожного битумаВ июле 2021 года Украина импортировала 140,4 тыс. тонн дорожного битума
США намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из УкраиныСША намерены ввести антидемпинговые пошлины на импорт стальных труб из Украины
Запорожсталь нарастила выплавку стали и выпуск прокатаЗапорожсталь нарастила выплавку стали и выпуск проката
Япония нарастила производство алюминия на 25%Япония нарастила производство алюминия на 25%
США увеличили импорт оцинковки на 16%США увеличили импорт оцинковки на 16%
First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%First Quantum Minerals нарастила выпуск меди на 18%
Импорт коксующегося угля в Китай в июне значительно выросИмпорт коксующегося угля в Китай в июне значительно вырос
В Китае могут ввести дополнительные ограничения для экспортеров прокатаВ Китае могут ввести дополнительные ограничения для экспортеров проката
Последние новости
Подгружаем последние новости