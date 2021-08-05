Трейдеры с Reddit в моменте подняли акции Robinhood на 82%

4 августа акции Robinhood в моменте взлетели на 82%, увеличив свой двухдневный рост до 126%. Об этом пишет Investing.com со ссылкой на Market Insider.

Трейдеры с Reddit в моменте подняли акции Robinhood на 82%
Фото: rbc.ua

Причина роста

Как отмечает издание, рост происходит на фоне того, что Robinhood становится самой упоминаемой акцией на форуме Reddit Wall Street Bets.

На прошлой неделе Robinhood вышла на биржу при цене $38 за акцию, после чего стоимость бумаг упала на 12%, а в сегодня уже достигла максимума в $85. Однако позже акции отыграли назад и бумаги стоят $59, а рост сократился до 26,07%.

Согласно данным SwaggyStocks, за последние 24 часа акции Robinhood были самыми упоминаемыми на форуме соцсети Reddit — Wall Street Bets, где получили более 1700 упоминаний, причем большинство из них были положительными.

Следующей наиболее обсуждаемой компанией была компания AMD, которая упоминалась 388 пользователями.

«Непопулярное мнение: у Robinhood по-прежнему лучший мобильный интерфейс», — написал один из пользователей Reddit. Другие были менее позитивны в отношении онлайн-брокера: один из пользователей предположил, что акции «в конечном итоге упадут», если SEC запретит практику продажи потока заказов другим брокерам, за счет чего платформа получает основную часть дохода.

Но некоторых инвесторов не беспокоит источник доходов Robinhood, в том числе ARK Invest Кэти Вуд, которая вложила более $250 млн в приложение для онлайн-торговли в трех своих ETF.

Напомним

Robinhood подал документы об IPO в SEC вмарте этого года.

Сначала онлайн-брокер планировал выйти на биржу в июне, но затем перенес сроки размещения из-за разногласий с регулирующими органами по поводу проспекта к IPO.

По данным источников Bloomberg, у SEC возникли вопросы по растущему криптовалютному бизнесу брокера.

IPO онлайн-брокера Robinhood — седьмое по величине на бирже США в текущем году. Согласно данным, собранным Bloomberg, за время с начала 2021-го рынок IPO достиг рекордных уровней — размещение провели 688 компаний, которые совместно собрали свыше $228 млрд.

Крупными акционерами Robinhood являются венчурные фирмы DST Global, Index Ventures, New Enterprise Associates и Ribbit Capital.

Согласно документам, поданным в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, соучредители Robinhood — генеральный директор Влад Тенев и главный креативный директор Байджу Бхатт — будут вместе контролировать большую часть голосующих акций компании.

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