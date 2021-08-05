В конце июля китайские металлурги сократили выплавку стали

В конце июля китайские металлурги сократили выплавку стали

За последнюю декаду прошлого месяца (21-31 июля 2021 года) ведущие китайские металлургические предприятия, входящие в China Iron and Steel Association (CISA), произвели 20,7103 млн. тонн нерафинированной стали и 23,2765 млн. тонн готового проката.

Среднесуточная выплавка стали за указанный период составляла 2,071 млн. тонн - на 1,37% меньше по сравнению с предыдущей декадой. В годовом соотношении показатели снизились на 2,93%.

Готового проката металлурги CISA выпускали в среднем по 2,328 млн. тонн за сутки, что меньше относительно предыдущей декады на 0,51%, в годовом исчислении - на 2,93%.

Запасы готового проката на складах предприятий CISA составляли на 31 июля 13,8136 млн. тонн - на 7,4% меньше итога 20 июля.

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