ЕС и США могут договориться по стальным тарифам к 1 ноября

США и ЕС могут к 1 ноября 2021 г. достичь соглашения по вопросу о стальных тарифах, ограничивающих доступ европейской стальной и алюминиевой продукции на американский рынок. Об этом сообщило издание POLITICO со ссылкой на источник в Европейской комиссии.



Договоренность о снятии торговых противоречий между США и Евросоюзом была достигнута на встречен американского президента Джо Байдена с лидерами европейских стран в июне текущего года.



Как сообщает издание, европейская сторона выступает за полное снятие ограничений на экспорт стали и алюминия в США , как предусмотрено правилами ВТО. При этом введение экспортных квот для европейских металлургических компаний либо добровольных ограничений считается неприемлемым вариантом.



В то же время, европейские представители понимают, что США заинтересованы в защите своего рынка. Поэтому, вероятно, будут все-таки приняты какие-то меры, чтобы экспорт стали и алюминия в США не превышал уровня 2015-2017 гг.



