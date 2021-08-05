ЕС и США могут договориться по стальным тарифам к 1 ноября

ЕС и США могут договориться по стальным тарифам к 1 ноября

США и ЕС могут к 1 ноября 2021 г. достичь соглашения по вопросу о стальных тарифах, ограничивающих доступ европейской стальной и алюминиевой продукции на американский рынок. Об этом сообщило издание POLITICO со ссылкой на источник в Европейской комиссии.

Договоренность о снятии торговых противоречий между США и Евросоюзом была достигнута на встречен американского президента Джо Байдена с лидерами европейских стран в июне текущего года.

Как сообщает издание, европейская сторона выступает за полное снятие ограничений на экспорт стали и алюминия в США, как предусмотрено правилами ВТО. При этом введение экспортных квот для европейских металлургических компаний либо добровольных ограничений считается неприемлемым вариантом.

В то же время, европейские представители понимают, что США заинтересованы в защите своего рынка. Поэтому, вероятно, будут все-таки приняты какие-то меры, чтобы экспорт стали и алюминия в США не превышал уровня 2015-2017 гг.

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