Хозяйственный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству

Таким образом, суд первой инстанции полностью удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Хозяйственный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству
Фото: akzent.zp.ua

Хозяйственный суд Запорожской области удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) к компании "Толексис Трейдинг Лимитед" (Кипр) и ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" о расторжении договора об учреждении этого общества и возвращении государству цельного имущественного комплекса комбината.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Таким образом, суд первой инстанции полностью удовлетворил иск САП и своим решением вернул "Запорожский титано-магниевый комбинат" в собственность государства", - сообщает пресс-служба САП.

ЗТМК - единственный производитель губчатого титана в Украине. 51% предприятия принадлежит государству, 49% - Group DF через компанию Tolexis Trading Limited. Мощность производства в соответствии с проектом - 20 тыс. тонн в год. При этом оно работает убыточно, в прошлом году отрицательный финансовый результат составил 656 млн грн.

Напомним, Group DF бизнесмена Дмитрия Фирташа и Фонд госимущества в ноябре 2013 года создали ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат", которому отошел имущественный комплекс одноименного госпредприятия. Доля государства в новой компании составила 51% за счет имущественного комплекса ЗТМК. Фирташ в лице Tolexis Trading должен был инвестировать в предприятие $110 млн и за это получить 49% долю.

Однако Фирташ добился назначения своего менеджмента на предприятие, решениями которого большинство денег было потрачено на погашение долгов за энергоносители и перед кредиторами, связанными с Group DF. В дальнейшем эти средства были выведены из Украины путем перевода на счета офшорных фирм.

В связи с этим САП начала добиваться разрыва договора и возвращения комбината в госсобственность.

В декабре 2018 года Апелляционный суд подтвердил возвращение ЗТМК государству. Однако в марте 2019 года Верховный Суд отменил это решение и направил дело о возврате государству Запорожского титано-магниевого комбината на новое рассмотрение.

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