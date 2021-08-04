Переводы в 200 стран мира. Новая почта начала сотрудничать с Western Union

Финансовая компания НоваПей запустила услугу денежных переводов через одну из крупнейших международных платежных систем Western Union. Об этом говорится в сообщении компании.

Фото: epravda.com.ua

Что это значит

В отделениях Новой почты клиенты могут быстро и удобно отправлять и получать денежные переводы через Western Union.

Как сделать перевод

Чтобы отправить перевод, клиенту нужно назвать оператору-кассиру контактные данные свои и получателя, предъявить свой паспорт и оплатить перевод.

Кассир сообщит ему номер перевода, который необходимо получателю.

Чтобы получить перевод в отделении, клиент должен назвать оператору-кассиру номер перевода, предоставить необходимые данные и предъявить документ, удостоверяющий личность. Это может быть паспорт гражданина Украины, загранпаспорт, вид на жительство и тому подобное. После проверки оператором данных, клиент получает денежный перевод.

Только гривна

Выплата в отделениях Новой почты осуществляется только в гривне. Комиссию за перевод оплачивает отправитель и ее размер зависит от того, из какой страны направляются деньги. Получатель перевода не платит никаких дополнительных комиссий.