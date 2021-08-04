За время пандемии сбережения американцев выросли почти на $4 трлн. Большая часть приходится на самых богатых

Во время пандемии американцы увеличили свои сбережения почти на $4 трлн, но большая часть этой суммы приходится на богатых, пишет CNBC со ссылкой на исследование Oxford Economics.

За время пандемии сбережения американцев выросли почти на $4 трлн. Большая часть приходится на самых богатых
Фото: gobankingrates.com

Государственные субсидии, рост акций и уменьшение ассортимента товаров и услуг, на которые можно было бы потратить средства, вызвали скачок в сбережениях прошлого года — за 2020 американцы накопили около $3,7 трлн. Однако 70% этой суммы приходится на 20% самых богатых.

Избыточные сбережения (т.е. разница между реальными сбережениями и прогнозами сбережений, сделанными на основе довирусних данных) еще более несбалансированные. Из $2,6 трлн четыре пятых приходится на самые богатые 20%, 42% — на самый богатый 1%. В то же время, «20% домохозяйств с самым низким доходом накопили меньше, чем можно было ожидать, исходя из данных до пандемии», утверждает исследование.

В самом факте, что сбережения американцев, как и их доходы и состояние, сконцентрированы наверху, нет ничего неожиданного, утверждает Нэнси Ванден Хаутен, один из соавторов исследования. Неожиданным, однако, является степень неравенства.

«Последние данные показывают, что структура сбережений еще более искажена, чем мы считали ранее», — комментирует Ванден Хаутен.

Как это повлияет на экономику

Избыток сбережений может иметь несколько последствий для экономики и рынка. Экономисты считают, что он будет удерживать уровень потребления на высоком уровне следующие несколько месяцев или даже лет.

По оценкам авторов исследования, в последующие полтора года американцы потратят около $ 360 млрд. Но, учитывая структуру сбережений, $ 250 млрд из этой суммы будет приходиться на 20% самых богатых.

Экономисты считают, что для элитных ресторанов, курортов, ювелирных магазинов и другого бизнеса, рассчитанного на богатых клиентов, следующие несколько месяцев будут более благоприятными, чем для массового рынка.

Высший класс, как правило, тратит меньшую долю своих сбережений на потребление, по сравнению со средним и низшим. Это может означать, что потребление в последующие несколько месяцев будет меньше ранее прогнозируемого.

Ванден Хаутен отмечает, что такая ситуация не имеет прецедентов, и это затрудняет прогнозирование. «Возьмут ли богачи два отпуска вместо одного, потому что они пропустили один в 2020? Или ограничатся одним, но более насыщенным? Мы не знаем.»

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